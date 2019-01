Ihre Lieblichkeit Valentina I. lässt bitten

Ketsch.Die KG Narrhalla hat alle Zutaten für eine spritzige Prunksitzung am Samstag, 9. Februar, um 18.33 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) zusammengestellt: In den Schmelztiegel aus Ahoi-Rufen, Tanz, Spaß und Show rühren die Aktiven um ihre Lieblichkeit Valentina I. aus dem Hause Wagner eine gehörige Portion hochkarätige Fasnachter.

Mit dem Jubelverein 2019, der Ersten großen Karnevalgesellschaft Hockenheim (HCG), haben sich die Ketscher einen Garanten für Launehöhen als Gastelferrat eingeladen. Gemeinsam mit Pauline I. vom funkelnden Schwan wird die Alice im Wunderland-Liebhaberin Valentina I. das kunterbunte Treiben auf der Bühne verfolgen.

Die große Streitmacht der Narrhalla mit ihren vielen Tanzgruppen von Minis bis zum Männerballett sorgt für Takt und Rhythmus, bei dem man mit muss. Die neuen Gardekostüme werden bei den Marschtänzen ins Auge fallen, die Showtänze mit kreativer Vielfalt und Akrobatik überzeugen. Bei Wettbewerben erreichten alle Gruppen Treppchenplatzierungen in Marschtanz und Showtanz, was für die Qualität der Choreografien spricht.

Eigengewächs in der Bütt

Als Narrhalla-Eigengewächs geht Bianca Ehlert in die Bütt und wird mit gereimtem Kokolores Raketen zünden. Den verbalen Zeigefinger streckt „Der Protokoller“ Franz Barth von den Knöchelträgern aus Mannheim in die Höhe und gibt damit dem Programm die nachdenkliche, dennoch humoristische Note. Monika Müller kommt als „Model XXL“, eine Akrobatik-Tanzgruppe aus Schwetzingen verspricht eine Augenweide auf die Rheinhallenbühne zu zaubern. Zu später Stunde erwartet die Gäste ein Showact der Extraklasse mit Jonas Kerner, der eine Lichtershow mitbringt. „Tobb Master Fitch und die Fabulous Fernando Horns“, die Jungs in leuchtendbunten Anzügen machen prima Musik.

Weil Narrhalla-Präsident Dirk Berger Stadtprinz in Mannheim ist, bekommt die Prunksitzung gleich zu Beginn einen Schuss Glanz, wenn das Stadtprinzenpaar seine Aufwartung macht. Die Moderation des Abends übernehmen Danny Wehnes und Markus Schmitt, der ehemalige zweite Vorsitzende.

Für die Verpflegung sorgt das Team vom „Alten Fritz“, Kaffee und Kuchen managt der Verein selbst. Das Konzept der Selbstbedienung hat sich bewährt. Kuchenspenden können am Samstag vor der Sitzung in der Halle abgegeben werden. Valentina I. aus dem Hause Wagner und die Narrhallesen freuen sich auf viele Gäste, die ihre Kartenreservierungen online unter www.ketsch-narrhalla.de vornehmen oder bei Buch- und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34 Tickets kaufen. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019