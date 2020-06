Im digitalen Dialog mit den Bürgern

Ketsch.Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates steht an. Wie immer in den vergangenen Jahren bieten die Grünen aus Ketsch davor einen Onlinedialog an, um Fragen und Anregungen aufzunehmen, zu diskutieren und an die Gemeinde weiterzugeben. Gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Situation und deren Folgen sei ein Dialog wichtig, heißt es in der Einladung.

Für Dienstag, 9. Juni, laden die Grünen um 19.30 Uhr zum „Digitalen Bürgerdialog“ ein. Dabei können neben den Punkten der Tagesordnung auch alle anderen Themen rund um Ketsch besprochen und diskutiert werden, heißt es.

Verwendet wird die Konferenzplattform „Jitsi Meet“. Bei einer Teilnahme per Telefon können aber Kosten entstehen, informieren die Grünen. Unter dem Link https://konferenz.netzbegruenung.de/GrueneKetschBuergerdialog kann an der Konferenz teilgenommen werden. zg

Info: Einen direkten Link findet man auch unter www.gruene-ketsch.de.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020