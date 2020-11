Im digitalen Gespräch

Ketsch.Die Grünen laden am Dienstag, 3. November, um 19.30 Uhr zum „Digitalen Gespräch“ ein. Hauptthema sollen der Klimaschutz vor Ort sein. Es können aber auch alle anderen Themen rund um Ketsch besprochen und diskutiert werden.

Verwendet wird die Konferenzplattform „Jitsi Meet“. Empfehlenswert ist der Browser Google Chrome. Bei einer Teilnahme per Telefon können Kosten entstehen. Unter folgendem Link kann an der Konferenz teilgenommen werden: https://konferenz.netzbegruenung.de/GrueneKetschBuergerdialog. Zur Teilnahme per Handy und Wlan ist eine App zu installieren. Für die Teilnahme mit Festnetztelefon sind folgende Nummer und Pin nötig: 0906/97 75 92 39, Pin 3323 8521 47#. Einen Link zur Veranstaltung ist unter www.gruene.ketsch.de zu finden.

Anleitung anfordern

Eine ausführliche Anleitung kann per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de angefordert werden. Die Sprecherin der Fraktion, Heike Schütz, ist unter Telefon 06202/9 78 56 80 erreichbar. Der Sprecher des Ortsverbandes, Nikolaus Eberhardt, ist unter Telefon 01590/6 23 01 02 erreichbar. zg

