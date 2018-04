Anzeige

Ketsch.Das Central Kino bekommt zum 60. Geburtstag eine Schönheitskur – es soll für die Zuschauer bequemer werden. Für die dafür notwendigen Arbeiten muss das Kino allerdings im Juni geschlossen bleiben. In dieser Zeit erneuern Handwerker den in die Jahre gekommenen Bodenbelag, und die Kinositze erhalten ein Facelifting: neue Polster und Bezüge, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Renovierung werde den Charakter des Central nicht verändern, teilt der Trägerverein mit. Es bleibe ein stilvolles Lichtspielhaus, das seine Entstehungszeit dokumentiert und Kino-Geschichte bewahrt. Technisch und programmlich ist das Central seit Beginn des Vereins vor fünf Jahren auf dem neuesten Stand. Ab Juli gibt es dann ein noch ansprechenderes Ambiente für ein rundherum gelungenes Kino-Erlebnis.

Einen Überblick über die ausgewählten Streifen im Mai gibt die Programm-Gruppe am Sonntag, 29. April. Ab 11 Uhr sind Trailer sämtlicher Filme zu sehen und außerdem liefert das Team Hintergrundinformationen zu Produktionen, Schauspielern und Regisseuren. Der Eintritt ist frei. zg