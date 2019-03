Im Optimalfall: Straße ab Freitag frei

Ketsch.Was sagte ein Passant unweit des Marktplatzes? „Sieht doch schon ganz hübsch aus.“ In der Tat nimmt die Umgestaltung der Ortsmitte Gestalt an. Und wie Bauamtsleiter Hans Keilbach erklärt, dauert es auch nicht mehr lange, dann ist der erste Bauabschnitt, der die neue Straße der Bahnhofsanlage, die Parkplätze dort entlang sowie die neue Bushaltestelle und die Gehweg mit Kastanienreihe einschließt, fertig: „Im Optimalfall“ könne die neue Verbindung vom Kreisel bis zum Marktcafé schon am Freitag befahren werden.

Aber auch wenn es nicht perfekt läuft, ist Ende am Licht des Tunnels. Denn Hans Keilbach stellt die Fertigstellung dann für den Montag danach in Aussicht. Kommenden Montag und Dienstag werde die Verschleißdecke vor genanntem Café aufgebracht. Dann seien auch dort und für die gesamte Bahnhofsanlage die Anschlussarbeiten erledigt. Ist der erste Abschnitt abgeschlossen, gehen die Arbeiten im zweiten Abschnitt in die Vollen, schließlich soll das gesamt Areal bis Ende des Jahres in neuem Glanze erstrahlen – schon wegen der Mittelzuweisung des Landes ist das von einigem Belang.

Die Oftersheimer Baufirma, die mit der Pflasterung begonnen hat, wird sich sukzessive zu den Banken vorarbeiten, so dass man direkt davor nicht mehr parken kann. Doch die Parkflächen der Bahnhofsanlage sind ja dann nutzbar. Und wie Hans Keilbach beschreibt ist der Fußweg vom Auto bis zu den Banken zwar ein wenig weiter, aber um die Baustellen herum sehr wohl möglich.

Ungefähr auf Höhe der Volksbank müssen die Bauarbeiter, um den Springbrunnen wie geplant zu errichten, zunächst für zirka 1,80 Meter in die Tiefe – das für eine Länge von rund 18 Metern, so dass ein ordentliches Loch entsteht.

Überreste verzögern

Im dritten und letzten Abschnitt beim Neubau der Schwetzinger Straße sind im Bereich am Rathaus und der Turnhalle Überreste der einstigen Bebauung zum Vorschein gekommen (wir berichteten). Hans Keilbach sagt, dass diese ungeliebte Überraschung die Arbeiten um rund 14 Tage verzögert hätte. Statt Ende März sei die Schwetzinger Straße „bis vor Ostern“ fertig. Sobald die Seiteneingänge der Kirche St. Sebastian begehrbar seien, werde am Hauptportal zur Hockenheimer Straße hin begonnen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019