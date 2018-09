Im Pack von 1972 fehlt nur eine Kippe

Ketsch.„Es ist einfach nur schön!“ – Emmi Wittmann bringt auf den Punkt, was die Narrhalla-Aktiven und ihre vielen Gäste über die zweitägige Ausstellung mit enorm vielen Fotografien, Insignien, Orden, Kuriosem, Plakaten, Kostümen und einer grandiosen Bilderschau mit der passenden Musik aus der gezeigten Zeit, empfinden. Ein sattes „gut gemacht“ adressieren alle Gäste an die Verantwortlichen.

Klar, gekümmert haben sich viele auf unterschiedlichen Wegen, dass das Wochenende der Ausstellung zu einem Höhepunkt im Jahr des 66. Bestehens der Narrhalla auf der Zielgeraden wird. Aber eine hat besonders ausgiebig dafür gesorgt, viel Zeit investiert. Ganz bescheiden will sie hinter einer der Säulen in der Rheinhallengaststätte verschwinden, als Narrhalla-Präsident Dirk Berger sie in den Fokus aller Blicke rückt. Dem Ruf Bergers muss Heidi Eisenmann dann doch folgen und hört nette Dankesworte, bekommt einen riesigen Blumenstrauß und etwas Süßes überreicht.

Herrin der Zeitungsausschnitte

Der Applaus kommt an – Heidi Eisenmann strahlt. Man darf sie ohne Umschweife die Herrin der Bilder und Zeitungsausschnitte nennen, die Macherin der Alben und von sechs Stunden Foto-Präsentation aus 66 närrischen Jahren. „Die Mühe und Arbeit hat sich gelohnt“, ist sie selbst auch zufrieden.

Emmi Wittmann übrigens war Tanzmariechen etwa Ende der 1950er Jahre und sieht viele Erinnerungen aufkommen: „Wenn man da so blättert – es war eine wunderschöne Zeit“, betont sie. In seine eigene Narren-Vergangenheit taucht auch Hugo Witzler ein: „Ich will mal probieren, ob mein Kittel, mein Elferrats-Jackett, noch passt.“ Narrhalla-Präsident Dirk Berger macht dazu gerne den Diener und hält das schmucke rote Kleidungsstück aus der Session 1956/57 bereit. Und es passt, sitzt wie angegossen. Witzler strahlt, auch, als er die vielen Alben mit seiner Frau Sieglinde durchblättert, überall sich selbst und die Gattin auf den schwarz-weißen und später farbigen Fotos sieht.

Beide stehen zudem bass erstaunt vor den vielen Pokalen und Auszeichnungen, die die Narrhalla als sichtbares Zeichen als Institution und Aushängeschild für Karnevalstradition in der Region erhalten hat. Ein glänzendes Emblem reiht sich ans nächste, auch in den Vitrinen, die Herberge der unzähligen Orden und Insignien der fast sieben Jahrzehnte sind.

Berger selbst wird am Samstagvormittag zum „lebendigen Ausstellungsstück“, wie er selbst sagt, denn er trägt die originale Präsidentenkette aus den 1950er Jahren, die Alfons Gund umlegte, wenn das dreimal krachende „Ahoi“ die fünfte Jahreszeit einläutete. „Das macht stolz, 66 Jahre später dieses Schmuckstück zu tragen“, stellt er fest.

Große Freude herrscht bei den Narrhallesen und der großen Mannschaft, die für die Versorgung der ordentlich zahlreich vorbeischauenden Gäste sorgen, denn nur wenig Zeit der Ausstellung ist wirklich mit „Flaute“ in Sachen Besucher zu bezeichnen. Es wird, wie gewünscht, viel über alte Zeiten geplaudert, sich wieder erkannt auf der Leinwand in der Bilderreihe, die auf der kleinen Empore in einer Art Narrhalla-Kino bequem im Sitzen genossen werden. Grüppchen verschwinden dorthin, schallendes Lachen ist häufig zu hören, weil man sich natürlich mit dem heutigen Aussehen und der damaligen Optik vergleicht – köstlich.

Zwei Mark für Zigaretten

Mehr als einen Blick ist auch die Zigarettenpackung wert, die in der Reinigung vor wenigen Tagen aus dem Kittel eines Elferratsmitglieds gefischt wurde: „Zwei Deutsche Mark hat die mal gekostet, also stammt sie aus den Jahren um 1972 bis 1977“, das hat Dirk Berger recherchiert und sich auch Gedanken gemacht, warum nur eine Kippe aus dem Päckchen fehlt.

„Damals hat die Narrhalla noch den Silvesterball ausgerichtet“, argwöhnt er, dass da einer einen guten Vorsatz mit ins neue Jahr genommen hat, und im alten noch die letzte Zigarette angemacht hat. Das wäre wohl möglich. Schade, dass man nicht mehr eruieren kann, ob der Jackettträger Nikotin-Abstinenzler geworden ist.

Isabella Rösch ist mit Manuela Stübe gekommen und entdeckt viele Bilder ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes Herbert Rösch. Tochter Manuela wird sie alle von Heidi Eisenmann digital erhalten. Das freut die beiden Frauen sehr. Bis in die 1970er Jahre kann Willi Dörr über die Geschichte der Narrhalla Auskunft geben und ist gefragter Dialogpartner.

Angetan sind auch die Vertreter der befreundeten Vereine, die die Narrhalla besuchen: „Das ist toll gemacht, so haben die Narrhallesen alle Orden und Unterlagen lückenlos zusammengetragen.“ Und wo kommen die vielen Dinge und Sachen nach der Ausstellung hin? „Zu uns nach Hause, aber nicht mehr ins Haus, sondern sauber verpackt in die Garage als Lager“ – Heidi Eisenmann findet Fasnacht immer noch klasse, hat aber erst einmal genug von Narretei überall im Heim. Derweil zieht Dirk Berger eine positive Bilanz: „Es war einfach nur schön!“

