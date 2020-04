Am Wochenende hätte sie losgehen können - zunächst am Badestrand an der Hohwiese: die Freibadsaison. Das bestätigt Bäderleiter Armin Luksch. Doch das Coronavirus sorgt auch hier für Gewöhnungsbedürftiges. Denn es geht gar nichts los. Bürgermeister Jürgen Kappenstein sagt, bis 3. Mai müsse ja eh alles geschlossen bleiben und für die Zeit danach werde sich die Gemeinde an die Anweisungen und ...