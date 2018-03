Anzeige

Ketsch.Was verbinden Sie mit der Farbe Blau: Himmel, Meer, Freiheit? Blau gehört zu den beliebtesten Farbtönen und so ist es kein Wunder, dass der aktuelle Büchertisch in der Gemeindebücherei ein echter Magnet ist. Unter dem Schriftzug „Lieblingsfarbe Blau“ haben Büchereileiterin Barbara Breuner und ihr Team eine bunte Mischung an belletristischen Titeln zusammengestellt. Die einzige Gemeinsamkeit dabei: die blauen Buchcover.

„Schon am ersten Ausleihtag blieben viele neugierige Leser vor dem Blau stehen und liehen sich das ein oder andere Buch hiervon aus“, erzählt Breuner im Zuge der Vorstellung der Statistik. Denn heutzutage – in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung – müssen sich auch Bibliotheken immer mehr neu erfinden. Inzwischen ist nämlich die Ausleihe von Medien nur noch einer unter vielen Dienstleistungsaspekten. Bibliotheken leisten als Portale für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner für Schulen und Kindergärten, als Ort multikulturellen Austauschs – unter anderem auch mit Flüchtlingen, als Zentrum der Bürgerinformation und als soziale Treffpunkte Bildungs- und Kulturarbeit. Doch sie haben auch kreative Zusatzangebote entwickelt, so wie Barbara Breuner und ihr Team. Die Thementische gehören ebenso dazu wie der schon etablierte Vorleseclub mit Lesepaten, die etwa bei Kindern und Senioren für Kurzweil sorgen, Veranstaltungen vom Kindertheater bis zum Kabarett und zum Beispiel auch das „Blind Date mit einem Buch“. „Im vergangenen Sommer haben wir unsere eigenen Lieblingsbücher in Paketpapier eingepackt, äußerlich sichtbar gab es ein paar wenige handschriftliche Hinweise zum Inhalt des Buches. Es wurden allerdings weder Autor, Titel noch Genre verraten“, erläutert Breuner die Aktion, die in diesem Sommer ihre Fortsetzung finden soll: „Unser ,Blind Date‘ kam bei den erwachsenen Lesern so gut an, dass wir mehrfach für Nachschub sorgen und neue Bücher einpacken mussten.“

Ausleihhits – am häufigsten entliehene Medien 2017 Belletristik: Charlotte Link „Die Entscheidung“; Elena Ferrante „Meien geniale Freundin“; Sebastian Fritzek „Das Paket“; Stefan Ahnhem „Minus 18 Grad“. Sachbücher: Anne Iburg „Aroma-Wasser“; Veronika Pichl „Chia for fit“; Adrian Schulte „Alles Scheiße!? Wenn der Darm zum Problem wird“; Annika Sauerborn „Handlettering“; Alexander Grimme „Essen ohne Kohlehydrate“. Beliebteste Themenbereiche Sachbücher: Alles zu „Vegane Küche“; Bücher für Hobbys: Nähen, Basteln; Reiseführer; medizinische Ratgeber. Beliebteste Kinderbücher: Alle Bände „Gregs Tagebuch“, Serie „Mein Lotta-Leben“ von Alice Pantemüller. Weiterer Spitzentitel: Tom Llewellyn: „Das Haus, in dem es schräge Böden, sprechende Tiere und Wachstumspulver gibt“. zg

Apropos: Auch die Nachfrage nach digitalen Medien steigt. Derzeit befinden sich mehr als 50 000 E-Medien im Bestand von „metropolbib.de“, der regelmäßig von den 33 Bibliotheken im Verbund erweitert und aktualisiert wird. Die Ketscher können diesen Service mit ihrem Büchereiausweis nutzen. In Zahlen: 158 Neuanmeldungen gab es, davon auch etliche neue Leser für die Onleihe; 168 Metropol-Card-Nutzer weist das Verzeichnis aus – bisher waren in Ketsch insgesamt 267 Leser für die Onleihe registriert. 7793 digitalen Medien (Vorjahr: 7439) wurden via „metropolbib.de“ ausgeliehen.