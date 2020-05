Imposantes Epos

Ketsch.Barbara Breuner, die Büchereileiterin in Ketsch, stellt in loser Folge Bücher vor – heute: „Die Farben des Feuers“ von Pierre Lemaitre aus dem Verlag Klett-Cotta:

„Inmitten von wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Krisen geht eine starke Frau kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs in Paris ihren eigenen Weg, der zur Vergeltung führt. Der berühmte und geachtete Bankier Marcel Péricourt verstirbt im Jahr 1927 und seine Tochter Madeleine – deren Ex-Mann nach einem landesweiten Skandal im Gefängnis sitzt – wird zur Alleinerbin. Am Tag der Beerdigung springt Paul, Madeleines Sohn, aus dem Fenster im zweiten Stock der Familienvilla. Bald steht fest, dass Paul gelähmt bleiben wird.

Für Madeleine bricht in der Zeit der Trauer um ihren Vater die Welt zusammen – und das in einer Epoche, in der es Frauen nicht einmal gestattet war, selbst einen Scheck zu unterschreiben, steht sie plötzlich ganz allein an der Spitze eines Bankimperiums.

Prokurist Gustave Joubert nutzt die Zeit, um nach und nach das Vermögen der Péricourts auf seine Konten zu scheffeln. Ebenso dem Geld hinterher sind ihr verschwenderischer Onkel Charles Péricourt sowie ihr Liebhaber André Delcourt, sie alle schwirren um die Erbin wie Motten um das Licht. Es bahnt sich ein Komplott an, um das Bankimperium Péricourt zu Fall zu bringen. Die Neider arbeiten inmitten von Börsenskandalen und politischen Wirrnissen auf Madeleines Verderben hin.

Geplanter Rachefeldzug

Eines Tages sieht sich Madeleine völlig verarmt in einer kleinen Wohnung. Sie entwickelt sich zu einer starken Persönlichkeit und weiß die Verhältnisse in Europa für sich zu nutzen, denn für sie ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Mit Starrsinn und krimineller Energie plant sie akribisch ihren eigenen Rachefeldzug, schon allein, um ihren behinderten Sohn nicht in der Armut zu lassen.

Die beeindruckende Familiengeschichte der Péricourts wird von einem unbeteiligten Beobachter erzählt, er wendet sich an manchen Stellen direkt an den Leser. Die Protagonisten beschreibt der Franzose Pierre Lemaitre aufwendig, sodass man sich immer wieder zwischen Sympathie und Ablehnung entscheiden muss. Lebhafte Dialoge sowie ein anspruchsvoller Plot voller politischer und gesellschaftlicher Themen machen das Buch zum überzeugenden Lesegenuss.

Stilistisch anspruchsvoll erfordert das großartige Familienepos volle Konzentration und vereinigt alle Elemente großer Literatur. Der fantastische Gesellschaftsroman ist in der Gemeindebücherei ausleihbar. zg/mab

