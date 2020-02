In den Nachwuchs investieren

Ketsch.Gleich mehrfach beschäftigte sich der Ketscher Gemeidnerat in seiner Sitzung mit den jüngsten Ketschern – zunächst ging es um die Alte Schule, dann die Neurottschule und schließlich um die geplante Kindertagesstätte in der Gartenstraße.

Bei einer Enthaltung goutierte der Gemeinderat zunächst dafür, beim Jugendhilfeverein „Postillion“ die Bereitstellung einer halben Stelle Schulsozialarbeit an der Alten Schule in Auftrag zu geben. Auf das Schulklima, so der Tenor am Ratstisch, würde sich das positiv auswirken. Mit der Schulsozialarbeiterin Marion Sandritter an der Neurottschule habe man gute Erfahrungen gemacht. Und diese, davon waren im Rat alle überzeugt, ließen sich auf die Grundschule übersetzen.

„Absolut vertretbare Kosten“

Schon seit einiger Zeit bittet die Alte Schule um eine Begleitung des Unterrichtsalltags durch eine Schulsozialarbeiterin. Die Aufgaben an den Schulen seien vielschichtiger geworden und nicht mehr allein von Lehrern zu stemmen. Gerade in den Bereichen Einzelfallhilfe, Gewalt- und Suchtprävention, soziale Gruppenarbeit und bei der Unterstützung von Konfliktsituationen bedürfe es im Dreieck aus Schülern, Lehrern und Eltern der Hilfestellung einer qualifizierten Kraft.

In der Neurottschule belaufen sich die Kosten auf knapp 73 000 Euro im Jahr. Bezuschusst wird die Stelle durch das Land und den Kreis mit je 16 700 Euro, so dass sich der kommunale Anteil am Ende auf knapp 40 000 Euro beläuft. Die halbe Stelle an der Alten Schule schlägt mit rund 37 000 Euro zu Buche. Die Zuschüsse vom Land und vom Kreis belaufen sich auf je 8300 Euro, so dass bei der Gemeinde am Ende etwas mehr als 20 000 Euro verbleiben. Kosten, die in den Augen der Ratsmitglieder absolut vertretbar, ja sogar angezeigt seien.

Der Umbau der Neurottschule in eine Gemeinschaftsschule ist im vollen Gange. Die Mensa ist auf der Zielgeraden und auch in der Schule wurden entscheidende Weichen gestellt. Nun stand mit der knapp 630 000 Euro schweren Auftragsvergabe für die Neugestaltung der Außenanlage der Neurottschule ein weiterer wichtiger Baustein an. Dabei war die Neugestaltung per se unstrittig. Doch die fünf Ratsmitglieder der Grünen störten sich an den immensen Kosten und lehnten das Projekt dementsprechend auch geschlossen ab. Alexandra Scalia (Grüne) zeigte sich davon überzeugt, dass das auch billiger gehe.

Gewaltiger Auftragsbrocken

Es war eine Sicht, die die anderen Fraktionen so nicht teilten. Außenanlagen seien für eine funktionierende Schule von großer Bedeutung. Und dementsprechend qualitativ sollten die Arbeiten vonstatten gehen. Und darüber hinaus, so Bürgermeister Jürgen Kappenstein, lägen die Kosten unter den Planungen.

Es war ein gewaltiger Brocken. Mit sieben Auftragsvergaben, mit einem Gesamtvolumen von über 1,6 Millionen Euro, wurde der Neubau der Kindertagesstätte Gartenstraße mit großen Schritten vorangetrieben. Dabei war am Ratstisch völlig unstrittig, dass die Enderle-Gemeinde dringend Betreuungsplätze brauche.

Und so goutierte der Gemeinderat gegen Teile der Grünen, die abwarten wollten, bis die endgültige Baugenehmigung vom Rhein-Neckar-Kreis vorliege, mehrheitlich die Auftragsvergaben für die raumlufttechnische Anlage (44 000 Euro), die Wärmeversorgung und Heizung (159 000 Euro), die Abwasser-, Wasser- und Gasversorgung (150 000 Euro), die Dacharbeiten (196 000 Euro), die Holz- und Aluminiumfenster (174 000 Euro), die Rohbauarbeiten (722 000 Euro) und die Elektroarbeiten (191 000 Euro).

Beim Rhein-Neckar-Kreis liege das Vorhaben übrigens, weil es einen Nachbarschaftseinspruch gab. Bürgermeister Jürgen Kappenstein betonte aber, dass es aus dem Landratsamt bereits Signale gegeben habe, dass die Baugenehmigung komme. Und für die Planungen mache es Sinn, den Unternehmen frühzeitig einen Auftrag zu erteilen, so dass sie die Maßnahme früh planen könnten und es später keine Verzögerung gebe. Darüber hinaus sei es sehr erfreulich, dass die Gemeinde mit den Auftragsvergaben voll im Kostenrahmen bleibe.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020