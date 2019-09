In der Rheinhalle wird eingeschult

Ketsch.Schulbeginn an der Alten Schule Ketsch für die Klassen zwei bis vier am Mittwoch, 11. September. Die Schüler werden um 8.35 Uhr auf dem Schulhof von ihren Lehrerinnen abgeholt. Unterrichtsschluss ist um 12.15 Uhr. Die Schulanfänger treffen sich zur Einschulungsfeier am Samstag, 14. September, um 10 Uhr in der Rheinhalle im Bruch – danach erleben sie ihre erste Schulstunde. Der erste Schultag ist am Montag, 16. September. Die Schüler werden um 8.35 Uhr auf dem Schulhof von ihren Lehrerinnen abgeholt. Unterrichtsschluss ist um 12.15 Uhr. Kernzeit und Hortbetreuung finden ab dem ersten Schultag statt.

Der Elternabend für die einzuschulenden Kinder findet am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr statt. Treff punkt ist die Aula der Alten Schule. zg

