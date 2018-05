In der Showküche geht es stets hoch her

Anzeige

KETSCH.Lädt der Wohnmarkt Keilbach zum verkaufsoffenen Sonntag in die Hockenheimer Straße ein, wissen die Kunden, dass es eine Menge Informationen, leckere Probierhappen und Angebote gibt. Vor dem Möbelhaus lockte am gestrigen Sonntag ein vollgestelltes Regal mit Dekorationsartikeln und ein Pavillon mit Weber-Grills – Keilbach ist Fachhändler für die bekannte Marke, mit fast der kompletten Weber-Angebotspalette in der Verkaufsausstellung.

Beim Kauf eines Genesis-Grillmodells, bekam der Kunde gestern einen ,iGrill’ und ein Barbecue-Kochbuch geschenkt dazu – beides zusammen im Wert von 149 Euro. Viele – überwiegend Herren interessierten sich für die befeuerbare Außenküche, für die es zudem eine Menge Zubehörteile gibt. „Ich habe hier die Beleuchtung für meinen Weber-Grill gefunden und das mit einer Prozentaktion“, freute sich Frank Göpfert, der mit Gattin Anke in der Showküche vorbeischaute, übers Schnäppchen.

Induktionsherd und Thermomix

Dort herrschten volles Programm und Intensivberatungszeit. Werner Becker, Verkaufsberater der Firma Neff, zeigte die diversen Funktionen der unterschiedlichen Herde und Öfen der renommierten Firma. Dazu gehörte die Induktionstechnik und die passenden Töpfe sowie Pfannen, etwa aus der „Woll“-Serie. Helga und Josef Vogel waren extra aus Plankstadt gekommen und erfuhren von Keilbach-Fachberater Gerold Kuhn alle Details, die es zur Entscheidung für ein derartiges Hightech-Kochfeld braucht. Selbstredend wurde auch gekocht, wobei Kartoffel und Möhren einen appetitlichen „Stampf“ ergaben, Spargel hauchzart aus dem Dampfgarer genommen wurden und ein Braten aromatisch mundete.