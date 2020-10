In jüngeren motivierten Händen

Ketsch.Nach vielen Jahren tanzen, fördern und motivieren seiner Mittwochsgruppe, hat sich Adam Feige entschlossen, „seine Mädels plus drei Herren“ in jüngere Hände zu geben, teilen die Tanzfreunde mit. Und in Ramona Klingenberg habe er eine sehr gute Nachfolgerin gefunden.

Als examinierte Sportlehrerin und Erfahrungen im Jazztanz, Rock’n’Roll, Tango Argentino sowie Standard und Latein sowie seit 2017 Linedance ist Ramona Klingenberg mit ihrer Energie und Erfahrung wie geschaffen, um der Gruppe die unterschiedlichen Choreographien und Schritte beizubringen.

Nach einer kurzen Einführung durch Adam Feige leitet Ramona bereits selbstständig die Trainingseinheiten und hat mit ihrem Konzept den richtigen Weg gefunden. Die Gruppe hat sie mit offenen Armen empfangen und am vergangenen Mittwoch wurde sie mit einem Blumenstrauß durch den Vorsitzenden Günther Klefenz offiziell als neue Übungsleiterin begrüßt.

Treffen in der Werderhalle

Trainiert wird derzeit in der Werderhalle in Ketsch, um den Abstand in Corona-Zeiten wahren zu können. Über neue Gesichter und Tanzbegeisterte freut sich der Verein, der auch große Linedance-Veranstaltungen in der Rheinhalle anbietet.

Linedance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den Kategorien Country und Pop stammt.

