In Ketsch gibt es mehr Glückliche als woanders

Ketsch.Mitten in der Corona-Krise hat sich die Ketscherin Stephanie Groen, psychologische Beraterin und Life-Coach, dazu entschlossen, sich in ihrer Heimatgemeinde selbständig zu machen. Ihr zentrales Thema ist „Glück“, wie man es findet, wiederfindet und was man genau tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. In einer Zeit voller Unsicherheit und Angst thematisiert jemand einen Punkt, den viele auch

...