In Welt der Kakteen eingetaucht

Ketsch.Die Mitglieder der Hausfrauengemeinschaft besuchten das in der sonnenverwöhnten Natur der Südlichen Weinstraße eingebettete Kakteenland in Steinfeld. Verzaubert von der vielfältigen, exotischen Anmutung tausender Pflanzen und Kakteen in all ihrer Farbenpracht gingen die Damen durch die Gänge des Kakteenlandes und staunten über so viel Schönheit.

Die Fahrt ging weiter zum Deutschen Weintor nach Schweigen. Dort wurde eine Pause eingelegt, da ein Mitglied ihren Geburtstag mit einem Umtrunk feierte. Danach freuten sich die Teilnehmer auf einen zünftigen Pfälzer Abend im Lindenhof in Klingen. Mit Pfälzer Gastlichkeit wurden die Damen dann mit regionalen und beliebten Gerichten wie „Rebknorzspieß“ und vielen anderen Spezialitäten verwöhnt. Auch wenn die Musikanlage einen technischen Fehler hatte, ließen sich die Damen den Spaß nicht nehmen, denn sie sangen und schunkelten bis die Heimreise begann. jr

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018