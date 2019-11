Infoabend und Tag der offenen Tür

Ketsch.Die Neurott-Gemeinschaftsschule bietet auch im kommenden Schuljahr 2020/21 Fünftklässlern ein wohnortnahes Bildungsangebot auf allen Niveaustufen an.

Schwerpunkte der Lernkultur sind: individuelles Lernen auf drei Niveaustufen, Lernbegleitung durch Coaching, ganzheitliches und kooperatives Lernen im Projektunterricht, Talententfaltung beim kulturellen Lernen, Gemeinschaft erleben in persönlicher Atmosphäre, rhythmisierter Ganztagsbetrieb an drei Tagen. Die Schule stellt ihr Konzept am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr beim Informationsabend sowie am Tag der offenen Tür am Freitag, 7. Februar, von 16 bis 18 Uhr vor. zg

