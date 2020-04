Ingrid Blem: Pflanzenbörse mal anders

Die Corona-Krise hat alle im Griff. Bei Ingrid Blem kann man sich da nicht so sicher sein. Denn die Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises ist bester Dinge und hat so gar keine Lust, „ihre“ über mehr als 20 Jahre etablierte Veranstaltung einer Pflanzenbörse dem Virus zu opfern - wie es so viele andere Veranstalter mit ihrem Format gezwungenermaßen tun mussten. „Pflanzenbörse mal anders“, sagt ...