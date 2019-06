Intensiv üben mit dem Ex-Profi

Ketsch.„Die Taktik ist noch nicht so mein Fall“, sagt Tobias Reymann, nachdem der Zwölfjährige einige Bälle technisch sauber übers Netz gejagt hat. Im heimischen Hockenheim beim Tennisclub sei in den Pfingstferien kein Camp angeboten worden. Also habe er sich in Ketsch angemeldet. Und in der Obhut von Korina Perkovic mit Team mache das viel Spaß.

„Koko“, wie Korina Perkovic genannt wird,

...