Intensiver Bericht über seltsame Liebe

Zukunft interessiert am stärksten

„Wenn man zu schreiben beginnt“, erläuterte Rumpf den Untertitel des Bandes „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“, „dann schaut man zunächst auf das, was man kennt, auf die Vergangenheit, aber ich lebe ja in der Gegenwart und sehe, was es da an Lebenswirklichkeiten gibt. Also schreibe ich auch darüber. Am stärksten jedoch interessiert mich die Zukunft.“

In diesem Sinne zitierte er den kürzlich verstorbenen Physiker Stephen Hawking, der gesagt habe, wir sollen nach oben schauen und nicht immer nur auf unsere Füße. Sein Interesse gilt den Errungenschaften der Technik, so Rumpf, wie diese den Menschen verändern, aber auch den Planeten Erde. Zum Buch passen vorzüglich die Illustrationen des Malers Michael Böhm.

In seinen Spaceart-Bilder greift er die Frage auf, wie ferne Welten, auf denen sich Leben entwickelt, aussehen könnten. Von den 16 Kurzgeschichten stellte Wilfried Rumpf bei Michelfelders zwei vor: „Der neue Mann“, in der der Protagonist seinen körperlichen Zustand mithilfe von Nanotechnologie verbessert, und „Mathilde“, in der der Ich-Erzähler mit einer Sexpuppe eine „Ehe“ führt, in der es keinen Streit, keine Nörgeleien und keine Verweigerung gibt.

„Wir haben uns heute Bücher aus dem Buchjournal vorgenommen, von denen manche unterhaltsam, leicht zugänglich, andere wieder schwer zu lesen sind“, sagte zu Beginn Gabriele Hönig, wobei meist Romane den Abend bestimmten. Dazwischen durften es auch mal Erzählungen oder Kochbücher sein. Nina Schmidt gefiel besonders gut ein Buch des Strafverteidigers Ferdinand von Schirach, der nach „Verbrechen“ (2009) und „Schuld“ (2010) nun den dritten Band mit Kurzgeschichten unter dem Titel „Strafe“ veröffentlichte. Da geht es um Verbrechen, die zum Teil einen realen Hintergrund haben, und um die Art, wie Justiz in Deutschland funktioniert.

Ein Bestseller könnte der Debütroman der jungen Schriftstellerin Anne Reinecke werden, meinte Gabriele Hönig, die gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich mit steigendem Interesse „Leinsee“ gelesen haben und ihn vorstellten. „Zart, intensiv wird hier über eine seltsame Liebe berichtet“, meinte Ulrich Hönig, „und obwohl es kein Happyend gibt, ist das Buch äußerst lesenswert.“

Schlag auf Schlag ging es an diesem genussreichen Abend weiter mit neuen Veröffentlichungen namhafter Autoren, darunter „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ von Peter Stamm, „Kühn hat Ärger“ von Jan Weiler, „Schräge Typen“ des bekannten Schauspielers Tom Hanks, „Die Ermordung des Commendatore“ des Japaners Haruki Murakami, „Unter der Drachenwand“ von Arno Geiger oder „Olga“ von Bernhard Schlink.

Bei Letzterem waren sich alle einig: Dem Erfolgsautor Schlink ist damit ein großartiger Wurf gelungen, da er darin der jüngeren deutschen Geschichte nachspürt und aufzeigt, wie diese das Leben prägte.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018