Intensivtraining mit Live-DJ

Ketsch/Hockenheim.Jeder kann mitmachen, wenn Christian Beck (Run for your Life) sein Hochintensives Intervalltraining (HIIT) mit Live-DJ am Samstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr veranstaltet. Nach dem großen Erfolg der Premiere im November (wir berichteten) sei eine Wiederholung nur logische Konsequenz, sagt Personalcoach Christian Beck.

Somit wird nach bewährtem Konzept DJ la Dous aus Hockenheim wieder auflegen, während die Trainer Mario Siebig und Beck durch die Übungen führen. Das Training wird als Konferenz durchgeführt. Mitmachen kann jeder, der ein Smartphone, Laptop oder Smart-TV-Gerät zur Verfügung hat. Unter dem Zoom-Link https://us02web.zoom.us/j/779760888 kann man sich am Samstag einwählen. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020