Internationales Frauencafé

Ketsch.Die Flüchtlingshilfe lädt alle Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zum Frauencafé am Dienstag, 16. April, von 10 bis 12 Uhr ins katholische Pfarrheim ein. In gemütlicher Atmosphäre, heißt es in einer Pressemitteilung, können dort Kontakte geknüpft, Informationen ausgetauscht und Ideen für die gemeinsame Gestaltung des Cafés gesammelt werden.

Das Thema des nächsten Frauencafés lautet: „Wie kann ich mein Kind bei den Hausaufgaben unterstützen?“ Es sollen Tipps und Tricks gezeigt werden, wie man seinem Kind bei den Hausaufgaben oder beim Lernen für die Schule helfen kann. Für die Kinder wird es an diesem Tag einen Bastel- und Spielevormittag geben. zg

