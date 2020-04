Ist die Mutter so perfekt?

Cover des spannenden Romans „Das Nachtfräuleinspiel“. © dtv

Ketsch.Wer soziale Kontakte in Corona-Zeiten meiden soll, widmet sich vielleicht einem Buch – und so hat Büchereileiterin Barbara Breuner einen Tipp: „Das Nachtfräuleinspiel“ von Anja Jonuleit.

Die 16-jährige Annamaria wird diesen „Schmutzigen Donnerstag“ niemals vergessen, denn ein Faschingsbrauch auf der Schwäbischen Alb wird ihr zum Verhängnis. Vergewaltigt, schwanger und dann im Stich gelassen von ihrem Lehrer, hat sie schließlich Glück im Unglück und wird von einer Familie aufgenommen, die sie schon lange bewundert. Familienoberhaupt ist Liane, die als Übermutter herrscht, alles im Griff zu haben scheint, strenge Regeln vorgibt und eine TV-Karriere als Kindertherapeutin macht. Doch ist das Leben der Mutter von fünf Kindern wirklich so makellos? Erst allmählich begreift Annamaria, welche Abgründe sich da auftun.

Keine leichte Kost

Liane ist eine Frau, die für Ehe und Karriere über Leichen geht, eine Therapeutin, die von der umstrittenen „Festhaltetherapie“ überzeugt ist und diese anwendet. So manches erinnert an die in den 1960er Jahren durchs Land geisternden Erziehungstheorien. Das Buch ist keine leichte Kost, aber der Autorin ist es gelungen, ihrer Protagonistin eine kalte, egomane Aura zu verschaffen, man ist immer wieder fassungslos, wenn man von ihren Manipulationen und Realitätsverleugnungen liest. Der Roman erzeugt thrillerartige Spannung. Dieser und andere Titel der Bestsellerautorin sind als eBook unter www.metropolbib.de ausleihbar. zg/mab

