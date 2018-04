Anzeige

Ketsch.Die TSG Ketsch veranstaltet gemeinsam mit dem Pächterehepaar der Vereinsgaststätte am Montag, 30. April, eine italienische Nacht in der TSG-Halle, die entsprechend dekoriert sein wird. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Für die Tanzmusik ist das italienische Duo Matteo Di Magio und Danielle verantwortlich.

Im Eintrittspreis ist das Buffet enthalten, italienische Weine gibt es zu moderaten Preisen, heißt es in der Pressemitteilung. Karten für 22,50 Euro können im Vorverkauf beim Kiosk Schmeisser, bei der Postagentur Stang und in der TSG-Gaststätte erstanden werden. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 25 Euro. zg