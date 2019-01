Janikas Abenteuer

Knuddeln mit Janika Reuter, die nach dem Abi Sozialdienst leistet. © Reuter

Ketsch.Janika Reuter ist seit vielen Jahren schon Ministrantin in der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian in Ketsch. Nach dem Abitur engagierte sie sich für einen sozialen Dienst weit weg von der Heimat in Tansania. Am Sonntag, 27. Januar, ab 15 Uhr wird Janika Reuter davon erzählen und mit Bildern und Videos die Besucher im Pfarrheim in diese fremde Welt entführen.

Am 4. Oktober 2017 ging die größte Reise ihres Lebens los – zehn Monate lang durfte Janika Reuter das Land Tansania, die Kultur und die Menschen kennenlernen und viele wertvolle und spannende Erfahrungen machen, von denen sie berichten wird.

Zu ihrem Erlebnisbericht gibt es Getränke und ein Stehcafé mit Kuchen. Einlass wird um 14.30 Uhr sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die weitere Unterstützung des von Janika Reuter begleiteten Projekts wird gebeten. zg

