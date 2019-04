Jasmina Simon rettet den TTC Ketsch

Ende gut, alles gut. Der TTC Ketsch hat in einem dramatischen Saisonfinale den Klassenerhalt in der Frauen-Oberliga geschafft. Das 7:7 gegen Vizemeister TTG Süßen II brachte den Ketscherinnen Platz sechs. Der TTV Burgstetten kam über ein 7:7 gegen Dietlingen nicht hinaus und muss absteigen, der VfL Sindelfingen II verlor 1:8 in Weinheim und muss in die Abstiegsrelegation.

„Bei uns

...