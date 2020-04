Jede Spende willkommen

Ketsch.„Wir konnten es einfach nicht fassen“ – mit diesen Worten beschreibt Andrea Winkler, Leiterin des Johanneskindergarten, ihre Gefühle. Vor rund einem Jahr traf die Familie einer Elternbeirätin das gleiche Schicksal, nun ist es eine der Mitarbeiterinnen des Kindergartens, deren Haus von einer auf die andere Sekunde einem verheerenden Brand zum Opfer fiel.

Als am Donnerstagmorgen in Ketsch in der Neurottstraße das Einfamilienhaus brannte, war die Erzieherin gerade bei der Arbeit. Ihr Mann war zuhause und dessen Sohn, der das Untergeschoss bewohnt, gerade bei der Arbeit. „Eine Nachbarin rief an und wir waren einfach geschockt“, beschreibt Winkler.

Als ihre Mitarbeiterin am Haus eintraf, war die Feuerwehr im Einsatz und die Erleichterung, dass keine Personen zu Schaden kamen, war groß. „Über die Gemeinde hat unsere Kollegin und ihre Familie, die wirklich die gute Seele des Johanneskindergartens ist, sofort eine kleine Übergangswohnung bekommen, die mit den nötigsten Möbeln ausgestattet ist. Parallel hat das Team des Johanneskindergartens weitere Sachspenden organisiert, um die Familie quasi über Nacht mit dem Nötigsten zu versorgen. Der Elternbeirat unter Leitung von Laura Uhrig koordiniert außerdem einen Spendenaufruf unter den Eltern. Ich danke allen anderen, die hier so großzügig waren und es weiter sind“, ergänzt die bewegte Kindergartenleiterin.

Eine Perspektive schaffen

Im nächsten Schritt gehe es darum, für die beliebte Erzieherin und ihre Familie eine Perspektive zu schaffen. „Wir haben hierzu ein Spendenkonto eingerichtet und hoffen, dass viele, die sich ihr verbunden fühlen, helfen. Jeder Betrag ist willkommen und wir können eine Quittung ausstellen. Wer außerdem eine Vierzimmerwohnung zu vermieten hat, der darf sich bei uns melden“, ergänzt Winkler. csc

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020