Jede Tasche beschert ein dankbares Lächeln

Von Catharina Zelt

Ketsch. 50 bunte Weihnachtstüten stehen aneinandergereiht im Haus der Begegnung. Sie sind gefüllt mit frischem Obst, süßen Leckereien wie selbst gemachten Plätzchen oder Schokolade sowie mit Kerzen, Hygieneartikeln, Handschuhen und allerlei anderen nützlichen Dingen. Und: In jeder Tüte befindet sich eine handgeschriebene Weihnachtskarte.

Vor den Tüten sitzen Daniela und Leonie Pielorz an einem Tisch, auf dem Mützen, Schals, Decken und Kissen bereit liegen. Die beiden haben in ihrem Bekanntenkreis Spenden gesammelt, die Tüten liebevoll gepackt und verteilen sie nun an die Obdachlosen, die zum parallel stattfindenden Obdachlosentreff von der evangelischen Kirchengemeinde gekommen waren.

Den Obdachlosen helfen, ihnen eine Freude machen - das ist das Anliegen des Obdachlosenteams, das den Treff an jedem ersten Freitag im Monat organisiert.

Warme Mahlzeit und Gesellschaft

Im Saal haben die Helfer ein buntes Frühstücksbuffet aufgebaut - die Obdachlosen dürfen sich bedienen, bekommen eine warme Mahlzeit und genießen die Gesellschaft. „Glücklicherweise bekommen wir viele Spenden, die all das möglich machen“, erklärt Heike Beher, Gründungsmitglied vom Obdachlosentreff, im Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeinsam mit einem Team aus rund zwölf Helfern organisiert sie seit 25 Jahren mit Unterstützung der Gemeinde, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, die Treffen. „Die Obdachlosen kommen her, freuen sich, genießen den Aufenthalt und sind unheimlich dankbar“, beschreibt Beher die Resonanz auf ihr Ehrenamt. Über einen Mangel an freiwilligen Helfern könne sie sich nicht beklagen, trotzdem habe man „natürlich nie genug helfende Hände“.

Ein Stockwerk tiefer sortiert Elvira Werner gerade mit Annele Herm, Heidi Wurm und Karin Hacker in der Kleiderkammer die erst kürzlich gespendeten Dinge. Schuhe, Schlafsäcke, Pullover und weitere Kleidungsstücke für die kalte Jahreszeit werden in verschiedenen Stapeln auf den großen Tisch in der Mitte oder in die Schränke gelegt. Die Obdachlosen können sich derweil mit allem, was sie brauchen, eindecken. Auch Bettwäsche und Handtücher gibt es. „Gerade vor Weihnachten ist der Ansturm besonders groß“, meint Werner; das Team habe daher alle Hände voll zu tun.

In der Zwischenzeit verteilen Daniela und Leonie Pielorz, die ab und an auch beim Obdachlosentreff hilft, weiter die Tüten an die rund 30 Gäste. „Ohne die vielen großzügigen Spenden von Freunden, Verwandten und Bekannten hätten wir niemals so viele Tüten packen können“, betont Daniela Pielorz. Sie sei überwältigt von den rund 40 Spendern.

Die Obdachlosen sind dankbar für die Geschenke, scherzen und erzählen fröhlich von sich. Manche fragen schüchtern, ob sie auch eine Tüte bekommen, andere würden am liebsten gleich zwei mitnehmen. Derjenige, der eine Mütze, einen Schal oder eine Decke - alles ebenfalls gespendet - braucht, darf sich auch das mitnehmen. „Wir machen privat jedes Jahr eine Aktion, um anderen zu helfen. So haben wir zum Beispiel schon für Rentner oder den Tierschutz gesammelt“, erklären Daniela und Leonie Pielorz. Dieses Jahr haben sie sich entschieden, für die Obdachlosen zu sammeln.

Freundschaften sind entstanden

„Die erste Zeit bin ich wegen des warmen Essens hergekommen“, erzählt Sabean im Gespräch. „Mittlerweile haben sich Freundschaften entwickelt. Seit zwölf Jahren komme ich regelmäßig her“, fährt die Frau fort. Sie ist aufgeweckt und lebensfroh, hat zwei Kinder und ist dankbar für diese Konstante in ihrem Leben. Einen festen Wohnsitz hat sie nicht. „Was der Obdachlosentreff, die netten Leute und auch die Weihnachtstüte für mich bedeuten, kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich bin in den vergangenen Jahren oft mit Freudentränen in den Augen raus gegangen“, meint Sabean. Im Haus der Begegnung sei sie willkommen, keiner verurteile sie.

Andere stempeln sie ab

„Ich hatte einen super Job, bin mit schicken Klamotten zur Arbeit gegangen und jetzt schauen mich die Leute von oben herab an“, erzählt sie. „Sie stempeln mich ab. Aber hier ist man willkommen. Ich kenne die Daniela zum Beispiel erst seit acht Wochen und trotzdem sind wir oft in Kontakt, das ist so schön“, schwärmt Sabean. Sie freue sich über die Weihnachtstüte - die Schokolade schenke sie ihren Kindern.

Auch der 63-jährige Josef kommt oft zum Obdachlosentreff. Er ist ein lustiger Mann, scherzt und nimmt dankend die gefüllte Tüte an. Den Inhalt wird er nicht für sich alleine behalten. „Ich teile immer, wenn ich etwas bekomme. Da draußen gibt es Menschen, die sind noch ärmer dran als ich“, meint Josef. Ihm gefalle das Ambiente beim Treff, er schätze die Gesellschaft und danke allen ehrenamtlichen Helfern.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019