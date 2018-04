Anzeige

Während die Reaktion der Schüler beim Namen Mehmet Scholl noch verhalten war, war das Erstaunen bei der Antwort Jürgen Klopp besonders groß. Die Frage, ob ihm die Arbeit als Redakteur Spaß macht, bejaht Marco Brückl. „Es macht total viel Spaß. Wegen meines Berufs kann ich auch heute bei euch sein und über die verschiedensten Dinge berichten. Jeder Tag ist anders und ich mag es auch, überrascht zu werden.“

Spannende Themen

Die Wissbegierde der Kinder umfasst die Frage, über welche Themen ihr Besuch am liebsten schreibt. Der 47-Jährige erklärt den Schülern, dass das nicht einfach zu sagen sei. Als gelernter Sportredakteur seien für ihn Themen aus diesem Bereich immer interessant. Aber er klärt die Schüler darüber auf, dass es gerade im lokalen Bereich einer Gemeinde Themen gebe, die nicht weniger spannend seien. Hier gebe es ebenso außergewöhnliche Menschen oder auch Projekte, deren erfolgreiche Umsetzung für eine Kommune sehr wichtig sei.

Im Laufe der Schulstunde stellen die Kinder viele weitere Fragen. Sie wollen vor allem wissen, was das Aufgabengebiet eines Redakteur ist, wie lang er arbeiten muss und wie lange es dauert, bis eine Zeitung fertig ist. „Unsere Zeitung wird immer innerhalb eines Tages gemacht. Man fängt jeden Morgen von Neuem an, um interessante und wichtige Informationen für den Leser bereitzustellen“, klärt Marco Brückl die Kinder auf, die ihn mit großen und bewundernden Augen anschauen.

Redakteur werden

Kurz vor Ende der Stunde dreht der SZ-Redakteur die Fragerunde um und will von den Kindern wissen, ob es ihnen gefallen hat und sie sich vorstellen können, Redakteur zu werden. Max meldet sich zu Wort und beantwort die Frage: „Ich will eigentlich Fußballer werden, aber wenn es nicht klappt muss ich was anderes machen. Also warum nicht?“ Auch Sara kann sich vorstellen, Redakteurin zu werden, weil ihr Schreiben Spaß macht.

Mit dem Klingeln der Schulglocke endet die Fragerunde. Bevor die Lehrerin die Schüler entlässt, wollen sie wissen, ob sie auch in die Zeitung kommen. Mit der Antwort „Ja“ und einem Lächeln gehen sie in die große Pause.

