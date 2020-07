„Jeder fuhr nach der Schule dorthin“

Ketsch.„Als bekannt wurde, dass in diesem Jahr das Ketscher Freibad wegen Corona zubleibt, habe ich mich an meine Jugend erinnert“, sagt Andrea Lemberger vom Kiosk Schmeisser. „Wir hatten es so schön, denn damals gab es vor der Rheinhalle das Ketscher Planschbecken und jeder fuhr mit dem Fahrrad nach der Schule im Sommer dort- hin“,erklärt die 61-Jährige mit einem Strahlen in den Augen.

Dort, wo sich heute ein Spielplatz befindet, war es – wie man auf einem alten Postkartenfoto sehen kann – gestanden: Ein Wasserbecken mit einer Länge von rund 25 Metern, an der tiefsten Stelle (Richtung Festplatz) wäre es, so erinnert man sich, vielleicht einen Meter tief gewesen. Umkleidekabine, Toiletten oder eine Badeaufsicht?

Dies hätte es in den 60er Jahren dort nicht gegeben und etwas Ernsthaftes passiert sei auch nie, ergänzt die Kioskbetreiberin. Und Mitarbeiterin Regina Schleifenheimer, die ebenfalls als Kind ihre Sommernachmittage im Bruch verbrachte, stimmt ihr eifrig zu.

„Wir hatten einfach einen riesen Spaß. Damals fuhr ja kaum jemand in Urlaub und dass uns die Eltern am Nachmittag irgendwohin zum spielen gefahren hätten, daran kann ich mich nicht erinnern“, ergänzt Schleifenheimer. Am Planschbecken waren mittags sämtliche Kinder im Schulalter, wenn es die Eltern erlaubten. Verabreden musste man sich in der Zeit, als Elvis Presley im Radio lief, nicht extra, denn der Treffpunkt mit der willkommenen Abkühlung, den damals Bürgermeister Ferdinand Schmid bauen ließ, war gesetzt.

„Die Rheinhalle stand schon und auch das Hallenbad gab es. Soweit ich mich erinnere war dieses auch über den Sommer offen. Allerdings war ein Planschbecken im Freien natürlich schöner und es hat auch keinen Eintritt gekostet“, ergänzt Andrea Lemberger.

Die Jüngeren waren links

Mit mitgebrachten Getränken oder Snacks blieb man bis zum Abendrot. „Die Jungs haben uns Mädels immer ins Wasser geworfen und im Becken gab es eine klare Aufteilung: Die Jüngeren waren links (Richtung Hallenbad) im flacheren Wasser und die Älteren rechts, wo es tiefer wurde. An der Umrandung stellte man sein Fahrrad ab und alle legten ihre Taschen darauf“, schwelgt Lemberger in der Erinnerung. Die Fahrräder habe man nicht abschließen müssen, da sei nie etwas weggekommen, es sei denn die Jungs hätten sich einen Streich überlegt und das Fahrrad aus Spaß ins Gebüsch gestellt, erzählen die Kioskfrauen und lachen.

Elisa Rapp aus Ketsch, die gerade den Verkaufsraum betritt, steigt in das Gespräch mit ein: „Ich erinnere mich auch noch genau – im Planschbecken sind wir getaucht und der Boden war immer voller Sand, doch das war egal. Eigentlich durfte ich oft nur ins Hallenbad, aber ein kleiner Zwischenstopp am Planschbecken war immer drin“, verrät sie.

Bis zum Bau des heutigen Freibades war das „Ketscher Planschbecken“ vorhanden, einzig die jetzt noch an der selben Stelle stehenden Schaukeln seien noch ein Relikt aus diesen Tagen. „Es gab noch ein Klettergerüst und ein Karussell und später eröffnete sogar eine Minigolfanlage neben dem Becken. Dort gab es dann Eis“, ergänzt Lemberger.

Heute als Oma von zwei Enkelkindern bedauert sie es sehr, dass Corona die Öffnung des Freibades diesen Sommer nicht zulässt. „Mein einer Enkel ist vier und war eifrig dabei, schwimmen zu lernen, bevor alles geschlossen wurde. Ich bin sicher, er hätte im Freibad diesen Sommer große Fortschritte gemacht und mein jüngerer Enkel hätte im Babybecken auch viel Spaß gehabt. Für die ganz Kleinen ist der Badestrand an der Hohwiese aus meiner Sicht nicht wirklich geeignet“, meint die Kioskbetreiberin.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.07.2020