Jeder Treffer wird lautstark gefeiert

KETSCH.„Handball ist ein sehr schnelles, dynamisches und athletisches Spiel, das inzwischen spieltechnisch und -taktisch noch höher entwickelt wurde. Seine Faszination beruht vor allem auf der Rasanz des Angriffspiels und dem schnellen Wechsel von Angriff und Abwehr,” erzählte Konrad „Kuna” Kemptner, Leiter der TSG-Handballabteilung. „In jüngster Zeit verzeichnen wir leider eine rückläufige Tendenz in dieser Sportart. Mit unserer Jugendförderung möchten wir beim Ferienprogramm den Kindern zwischen acht und zwöf Jahren Lust auf Handball vermitteln und sie zum Mitmachen ermuntern.”

Unterstützt wurde er bei der Veranstaltung von Steffi Wetterauer, Til Ulbrich, Tormann der Aktiven, Julius Blem, der ein feiwilliges soziales Jahr ableistet, Karin Kemptner, sowie Oliver „Olex” Leiberich. Am liebsten hätten die erwartungsfrohen Kinder gleich mit dem Ballspiel begonnen, aber Ulbrich bremste den Eifer und forderte zuerst Aufwärmübungen. So rannten die jungen Sportler umher, klatschten sich jubelnd ab, krabbelten durch die Beine des Partners und spielten Fangen.

Beim „Tic-Tac-Toe” sollten jeweils zwei Mannschaften im Wechsel blaue und orangefarbene Leibchen möglichst schnell in vorgegebene Felder transportieren. Feucht-fröhlich ging es dann am Wasserpool weiter, wo ein schwimmendes Serviertablett mit sechs wenig gefüllten Wasserflaschen so bestückt werden mussten, dass sie nicht umfielen.

Der Ball kommt spät zum Einsatz

Das war gar nicht so leicht zu bewältigen. Nach einigen Probeläufen gelang das den Teams reihum, was sie mit Jubel quittierten. Als zusätzliche Aufgabe ließen die Betreuer noch das Wasser in Glaskrüge schütten – wer das meiste Wasser brachte, hatte gewonnen.

Zwischen den Spielen boten die Verantwortlichen reichlich Trinkpausen an. Dann lagen die Kinder sich in Liegestützposition gegenüber und sollten dem Partner die Arme wegziehen. Da spürten die Feriengäste ganz schön ihre Muskeln. Rücken an Rücken stehend und sich ohne Trennung hinsetzen, forderten die Betreuer bei der nächsten Station.

Nach dem Schubkarrenspiel leiteten die Betreuer zur Ballschule über. Sie warfen sich mit rechts und links die Bälle zu, rollten und prellten, spielten Pässe beim Laufen, feuerten sich bei Torwürfen gegenseitig an und feierten begeistert so manchen Treffer.

„Kinder brauchen Bewegung, damit sie sich gesund entwickeln. Bewegung ist nicht nur unerlässlich für die körperliche, sondern auch für die kognitive Entwicklung, denn sie fördert die Lernbereitschaft, die Lernfähigkeit und das psychosoziale Wohlbefinden. Darum bemühen wir uns in der Handballabteilung”, warb Steffi Wetterauer schließlich bei den Kindern und deren Eltern für eine Mitgliedschaft. gp

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019