Jessy hat mit vielen Männern eine Bart-Beziehung

Ketsch.Bärte waren der Megatrend, dann 2017 totgesagt und nun veröffentlichte das Magazin „Men’s Health“ die Bart-Trends für 2019 – Mann kann sie also noch tragen. Jessy Hartsoe ist eine, die sich vom „In“ und „Out“ des Barts frei gemacht hat und sich generell für Männer-Haare entschied. Sie ist Deutschlands beste Barberin – oder besser Barbarella; derart ausgezeichnet 2016 beim Barber Award, als sie unter 100 männlichen Kollegen Platz zwei erreichte. Im Central Kino bei der Vorstellung der SWR-Dokumentation über die 41-Jährige, die erst im Januar im Fernsehen zu sehen sein wird, sagt sie im Film: „Barthaar ist schon Schamhaar. Aber es braucht viel Pflege, das Schamhaar.“

Das sorgte unter den vielen anwesenden Kunden und Freunden der Kirrlacherin für reichlich Gelächter. Das ebbte kaum ab, als SWR-Autorin Susanne Beßler Sequenzen mit den Worten „... und Männer vertrauen ihr ihr bestes Stück an“ kommentiert. Jessy Hartsoe meint dann, dass sie mit vielen Männern ein Bart-Verhältnis habe. Das hat sie in der Tat. Denn in ihrem „Barber Girls“ Shop rennen sie ihr die Bude ein.

Der Erfolg der Barber Shops hat mit der Einstellung zu tun, die auch Jessy Hartsoe verkörpert. „Da ist schon viel Liebe mit dabei“, sagt die sympathisch-flippige, bunt tätowierte Barbarella. Während man zunächst meinen könnte, es sei ein Rückschritt, dass Frauen und Männer getrennt zum Friseur gehen, ist es doch ein Fortschritt, dass die 1950er Jahre wieder aufleben – jedenfalls aus Sicht des gepflegten Mannes: Er empfand es nicht selten als Lücke, dass er bei der Dienstleistung rund um seine Haare meist nur als Kunde zweiter Klasse behandelt wurde.

Wie einen Gentleman behandeln

Wer als Mann zum Friseur um die Ecke ging, sah die Damen unter der Haube und wusste, dass er nur ein Bruchteil der Aufmerksamkeit verdienen wird, schließlich lässt er auch nur einen Bruchteil des Geldes dort. Beratung fand meist gar nicht erst statt. Wer als Mann zum Barber geht, genießt es, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen.

Ein echter Barber behandelt seinen Gast wie einen Gentleman. Dies verkörpert im Film auch Stephan Pokorny, der in Düsseldorf Barber-Seminare anbietet. Schließlich ist Jessy Hartsoe nicht nur im Shop in Kirrlach da, um ihr Wissen um die Haarpflege des Mannes weiterzugeben, sondern auch in der Barber-Akademie in Düsseldorf. Die Haarpflege wird beim Barber mitunter zelebriert. Und hat man Wachs-Lollis in der Nase oder versieht sich mit schwarzer Hautpflege-Maske, sieht also mal nicht so cool aus, gehört das dort zum guten Ton.

Danach zahlt der Barberkunde im Vergleich zum herkömmlichen Friseur noch nicht einmal mehr Geld – und wenn, war es die Dienstleistung wert.

In der SWR-Dokumentation wird deutlich, dass man bei Barbarella Jessy Hartsoe noch ein Lebensgefühl umsonst dazubekommt. Mit ihrem Mann Christian zusammen frönt sie dem Rockabilly und lässt bei entsprechenden Zusammenkünften Art und Weisen der amerikanischen Südstaaten in den 1950er Jahren aufleben – die Vintage Mode inklusive.

Die Dokumentation aus der Reihe „Mensch Leute“ mit dem Titel „Jessys Barber Girls – Frauen an die Bärte“ ist im Januar im SWR-Fernsehen zu sehen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. „Mensch Leute“ wird immer montags um 18.15 Uhr ausgestrahlt. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018