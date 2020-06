Jetzt kommt wieder Bewegung rein

Ketsch.Die TSG Ketsch bringt wieder Bewegung in den Alltag. Nach der Corona-bedingten Zwangspause geht es mit den Workshops Faszien-Yoga, Pilates und Zumba weiter, teilt der Verein mit. Ein Neueinstieg ist ab Montag, 6. Juli, möglich, Anmeldung werden ab sofort entgegengenommen.

Faszien-Yoga startet am kommenden Montag mit zehn Einheiten und wird jeweils montags, 11.30 bis 12.30 Uhr in der TSG-Halle angeboten. Ebenfalls in der TSG-Halle findet Pilates statt. Los geht’s hier am Dienstag, 7. Juli. Die zehn Einheiten finden jeweils dienstags von 20.30 bis 21.30 Uhr statt.

Wer den Mittwochabend beschwingt mit Zumba ausklingen lassen möchte, ist bei dem entsprechenden Workshop ab Mittwoch, 8. Juli, genau richtig. Auch hier gibt es zehn Einheiten, die jeweils mittwochs, von 20 bis 21 Uhr und 21 bis 22 Uhr in der TSG-Halle durchgeführt werden.

Anmeldeformulare gibt es unter www.tsg-ketsch.de oder in der Geschäftsstelle, Am Waldsportplatz 4 in Ketsch, donnerstags von 18 bis 20 Uhr, Telefon 06202/6 25 25. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.07.2020