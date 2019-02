Jetzt zieht Rock in den Kinosaal ein

Ketsch/Region.„Neu, anders, einzigartig“ titelte diese Zeitung in ihrer Ausgabe vom 20. November 2017. Die drei Worte fassten die tolle Show trefflich zusammen, die die regional beliebte und über die Kurpfalz hinaus bekannte Band K’lydoscope im Central Kino in Ketsch auf die Beine gestellt hatten. Martin Orth (Sänger, Keyboard, wohnt in Hockenheim), Simon Kammerer (Drums, Backing Vocals, Schwetzingen),

...