Ketsch.Zum Gottesdienst hatte die evangelische Kirchengemeinde die Jubelkonfirmanden in die Johanneskirche geladen, um an den Jahrestag ihrer Einsegnung zu gedenken. Unter den Jubelkonfirmanden weilte auch Fritz Huber, der in diesem Jahr sein 71-jähriges Konfirmationsjubiläum feiern konnte. Gemeinsam mit den Besuchern des Gottesdienstes nahmen die Jubelkonfirmanden am Abendmahl teil – ebenso wie vor vielen Jahren, als sie als Jugendliche in die Kirche aufgenommen wurden.

Durch den Gottesdienst führte Pfarrer Christian Noeske. Mit von der Partie war auch der Kirchenchor, der mit seinen Beiträgen die Feier untermalte. sz