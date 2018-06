Anzeige

Ketsch.Anlässlich des 50-jährigen Bestehens feiert die Neurott-Gemeinschaftsschule ein Sommerfest mit Schuljubiläum. Von 11 bis 14 Uhr gibt es am Samstag, 7. Juli, dann für größere und kleinere Kinder zahlreiche Mitmachaktionen.

Bei der Mini-Olympiade oder dem Torwandschießen stellen die Kinder ihr sportliches Können unter Beweis. Kreativ wird es dagegen an den Bastelstationen und beim Kinderschminken, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt. Und derjenige, der die Gunst des Schicksals auf die Probe stellen will, kann sich am Glücksrad versuchen.

Zur klangvollen Unterhaltung der Gäste haben die Organisatoren einvielseitiges musikalisches Programm geplant. Während der Schulchor, die Orff-AG, die Pitch-Perfect-AG sowie zahlreiche Klassenbands samt Lehrerformation einen Einblick in das umfangreiche musikalische Profil der Neurott-Gemeinschaftsschule bieten, haben sich verschiedene Gäste angekündigt: Die „Rope Skipper Brühl“ zeigen ihr Können und das Jugendblasorchester des „Musikvereins 1929 Ketsch“ sorgt für Stimmung. Ihre musikalische Vielfalt bringt Leontina Klein auf die Bühne. Sie gewann 2016 im Kinderkanal die Singer-/Songwriter-Produktion „Dein Song“.