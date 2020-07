Jürgen Stang: Sie bleiben in Deutschland

Ketsch.Warum in die Ferne schweifen, wenn Corona doch so nah? Dieser Urlaubssommer ist von der Pandemie geprägt, weshalb sich viele dafür entscheiden, nicht ins Ausland zu reisen - schon gar nicht in ferne Länder mit dem Flugzeug - und wenn daheim bleiben keine Option ist, dann planen viele einen Aufenthalt „nur“ in Deutschland. Bestätigen die Ketscher diesen Trend, wollten wir wissen, und hörten uns

...