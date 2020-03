Julie Neff organisiert sich selbst

Ketsch.Gespannt haben viele Schüler, Eltern und Lehrer die Nachrichten am vergangenen Freitag verfolgt, denn das Thema der vorübergehenden Schulschließung mit dem Zweck die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurde in den Bundesländern diskutiert. Als am frühen Nachmittag die Meldung kam, dass nun zunächst ab diesem Dienstag die Schulen auch in Baden-Württemberg geschlossen bleiben, stellt

...