Junge Schauspieler für Film gesucht

Ketsch.Die evangelische Kirchengemeinde sucht junge Schauspieler für die Teilnahme an einem Wettbewerb: Innerhalb des Filmwettbewerbs „Goldene Gans“ vergeben die beiden Evangelischen Landesverbände für Kindergottesdienst Baden und Württemberg das „Silberne Schaf“. Beim Wettbewerb 2019 ist der Bibel-Film-Preis mit einem Preisgeld von 300 Euro dotiert. Mit einem Filmprojekt möchte sich die evangelische Kirchengemeinde in der Enderlegemeinde an diesem Bibel-Filmwettbewerb für Kinder beteiligen.

Mit Kindern und Teens ab der 3. Klasse soll dazu in den Winterferien ein Kurzfilm zu Jesus und Zachäus (Lk 19,1-10) gedreht werden. Die biblische Geschichte wird dabei in die heutige Zeit adaptiert. Zwar gibt es bereits konkrete Vorstellungen für ein Drehbuch, dennoch werden die Ideen und Vorschläge der jungen Schauspieler, der Jungen und Mädchen, in das Drehbuch mit einfließen.

Infoabend für Eltern

Am Ende entsteht ein biblischer Kurzfilm von maximal sieben Minuten Länge. Dieser wird Anfang Mai in der Kirchengemeinde vorgeführt. Anschließend werden alle am Film Beteiligten die Wettbewerbsunterlagen abschicken.

Termine für die Schauspieler sind Freitag, 18. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr, wenn ein Infoabend mit Eltern im Saal des Haus der Begegnung stattfindet. Am Samstag, 23. Februar, soll es dann von 9 bis 12 Uhr einen Probedurchlauf geben sowie die Kulissen und Requisiten im Haus der Begegnung gebastelt werden.

Heiße Phase im März

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag, 6. bis 8. März, jeweils von 10 bis 15 Uhr sind die Drehtage anberaumt – natürlich inklusive Spiel, Spaß und Mittagssnack im und um das Haus der Begegnung, wie die evangelische Kirchgemeinde informiert. Am Samstag, 30. März, findet eventuell ein weiterer Drehtag im Haus der Begegnung statt. Die Uhrzeit ist noch offen. Am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr ist die Filmvorführung geplant.

Wer Lust hat, bei diesem Filmprojekt mit einer kleinen oder großen Rolle vor der Kamera zu stehen, kann sich bis Freitag, 18. Januar, anmelden. Das Anmeldeformular kann man im evangelischen Pfarramt in der Kolpingstraße 8 oder bei Gemeindediakonin Carmen Debatin abgeben.

Das Anmeldeformular steht unter www.ekiketsch.de zum Heruntergeladen zur Verfügung. Zudem liegt es im Haus der Begegnung und im evangelischen Pfarramt aus. zg

