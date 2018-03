Anzeige

Ketsch.Der Schachclub ist zum 14. Mal Gastgeber für das Jugend-Grand-Prix-Turnier „Schneeflocke“. Mit etwa 200 Jugendspielern zwischen 5 und 18 Jahren zählt der Wettbewerb zu den größten Jugendturnieren im süddeutschen Raum, heißt es in einer Mitteilung des Schachclubs.

Gespielt wird am Samstag, 24. Februar, um 10.30 Uhr in der Rheinhalle in fünf Altersklassen von U 8 bis U 18. Anmeldeschluss ist um 9.30 Uhr. Nach dem Schweizer System geht es über sieben Runden mit zweimal 20 Minuten Bedenkzeit. Willkommen zum Mitspielen sind auch Kinder und Jugendliche, die nicht im Verein organisiert sind. Die Erstplatzierten werden mit Pokalen belohnt, alle anderen Teilnehmer erhalten Sachpreise und Urkunden. Speisen und Getränke servieren die Eltern der Schachjugend und die Jugendtrainerin Annette Schrepp.

Einen ganz besonderen Gast kann man dieses Jahr begrüßen. Schachspieler Lukas Muths wird seine Aktion „Setz Krebs schachmatt“ vorstellen und um eine Spende für diese bemerkenswerte Initiative werben. zg