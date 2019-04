Jungs halten Versprechen

Ketsch.Den Senioren in der Wohnanlage Gassenäckerstraße versprachen die Jungs aus Ketsch und Brühl um Eris Shabani (16), vermittelnd tätig zu werden und mit den vermeintlichen Hauptverursachern der Ruhestörungen rund um die beiden Gebäude mit Spielplatz mitten im Ort zu sprechen (wir berichteten gestern). Das ist geschehen. Wie Eris Shabani im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt, seien die älteren Jugendlichen und jungen Männer einsichtig gewesen und hätten sich noch am gleichen Abend auch entsprechend verhalten. Seiner Meinung nach sei die Geräuschkulisse vertretbar gewesen. Er könne aber natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, dass das jetzt ein- für allemal so bleibe.

Auf Einladung der SPD hatten sich Bewohner der Seniorenwohnanlage und Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren getroffen und ihre Sichtweisen ausgetauscht. Dort in der Gassenäckerstraße beklagen die Senioren seit mehr als einem halben Jahr regelmäßige Ruhestörungen, teilweise bis weit nach Mitternacht. Auch der Müll der Gruppen von Jugendlichen, die sich regelmäßig dort aufhalten, sorgt für Ärger. Teilweise haben die Senioren Angst und fühlen sich respektlos behandelt.

Nicht gleich Polizei rufen

Beim Austausch vor zwei Tagen war allerdings auch den Jugendlichen wichtig, mit Respekt behandelt zu werden. Auch solle nicht gleich die Polizei gerufen werden. Die Senioren wissen sich aber zuweilen nicht anders zu helfen. Die Polizei komme, könne aber letztlich nur kurzfristig für Ruhe sorgen, heißt es aus dem Kreis der Senioren, die wissen, dass das Verständigen der Polizei nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Moses Ruppert, Sprecher des Jugendbeirats und SPD-Kandidat für die Gemeinderatswahlen, kündigte an, in drei Wochen nochmals zu einer Zusammenkunft zu bitten, um zu überprüfen, was das erste Treffen gebracht hat. mab

