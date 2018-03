Anzeige

Klassenkameraden feuern an

Ein weiteres Team hat alle Klassen von fünf bis zehn angeschrieben und um Meldungen von Mannschaften gebeten, „die hätten sich auch Namen geben sollen, hat aber keiner“, das findet Anna aus dem Orga-Team schade. Letztendlich können im System jeder gegen jeden – nach Jahrgangsstufen sortiert – in den Klassen 5 und 6, 7 und 8 sowie 9 und 10 durchschnittlich drei Mannschaften auf der Meldungsliste gezählt werden. Die Paarungen wurden ausgelost und schon kann es losgehen. Mit vier Feldspielern, einem Torwart und zwei Ersatzspielern pro Mannschaft. In fairen Begegnungen schenken sich die Jungsportler nichts und heimsen – gerade die Jungs – viele Tore ein. Zwischendrin finden sich auch gemischte Mannschaften mit Mädchen und Jungs. Auf den Tribünen sitzen alle Schüler, die nicht spielen und feuern kräftig an. Am Orga und Wertungstisch dampfen die Köpfe, hier wird ausgerechnet, wer welchen Platz erreicht hat.

Planung läuft bereits an

Lea moderiert per Mikrofon die Siegerehrung an und ruft die nächsten Mannschaften auf. Schnell gibt es was Süßes, was zum Trinken und den Pokal, dann startet die nächste Ausscheidungsrunde. „Manchmal gibt es bei solchen Turnieren auch Schwierigkeiten untereinander“, dann stünden die Lehrer parat und unterstützen bei einer Streitschlichtung, erklärt Kathrin Grimm. Ein weiterer Aspekt im Bereich der Sozialkompetenz wird damit abgedeckt.

Was die Gesundheit anbelangt stehen Sport und Bewegung sowieso ganz oben auch der To-do-Liste, damit ist das Fußballspiel optimal gewählt. Im Unterricht wird jetzt nachbereitet, werden die Probleme aufgezeigt, noch einmal über die Organisation und den Ablauf diskutiert, „damit für das nächste Jahr vielleicht schon etwas anders angegangen werden kann“, sind sich Schüler wie Lehrer einig. Und das Wichtigste: Spaß macht es allen, das ist am Applaus und den Rufen zu hören.

