Ketsch.Rund 25 Juniorinnen der Spvgg 06 waren am ersten Samstag im März ganz besonders fleißig, denn sie verpackten im Real-Markt in Brühl die Waren der Kunden in Tüten und erbaten eine kleine Spende für diesen Service. Andere der Ketscher Fußballerinnen verkauften gegen eine Spende Kuchen. Die jungen Damen beider Teams leisteten ganze Arbeit, denn es kamen insgesamt 1621,41 Euro zusammen. Die Nachwuchs-Sportler mit Trainer Murat Topu-zoglu (Bild ganz rechts) und Jeanette Merle waren enorm stolz, den erarbeiteten Betrag, wie geplant, der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe – Aktion für krebskranke Kinder – Ortsverband Mannheim (DLFH) übergeben zu können. Dazu war Michaela Siebig (l.) von der DLFH nach Ketsch gekommen. Doch die Fußball-Mädels übergaben keine „1600 Euro und ein paar Zerquetschte“, sondern eine runde Summe: Das Unternehmen John Deere hatte auf 2000 Euro aufgerundet. / zg