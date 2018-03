Anzeige

Ketsch.Die Kurpfälzer Carnvalsgesellschaft hatte zur Hauptversammlung ins Vereinslokal Odysseus eingeladen. Für den bei einem Arbeitsunfall verstorbenen Vorsitzenden Bernd Schmitt eröffnete sein Stellvertreter Bernd Kahmann die Versammlung. Aus diesem Anlass habe man auch eine außergewöhnliche und sehr eingeschränkte Kampagne beschlossen. So entfiel das Kurfürstenmahl, die Ordensparty und auf die Teilnahme an den Straßenumzügen wurde ebenfalls verzichtet. Auch wurde kein Dreigestirn gekürt. Zum Andenken an den verstorbenen Gründer der KCG wurde ein Jahresorden mit seinem Bild im Vordergrund und seiner Geburtsstadt Heidelberg und seiner Wahlheimat Ketsch im Hintergrund geschaffen.

Bernd Kahmann stellte deutlich heraus, dass die vergangene Kampagne ganz im Zeichen der Trauer um den verstorbenen Vorsitzenden stand und man künftig wieder mehr Power an den Tag legen werde, um die KCG in und außerhalb der Kurpfalz zu präsentieren.

Vorstand und Geehrte Vorsitzender: Bernd Kahmann, stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer: Karl-Heinz Huft. Präsident und Kassierer: Hartmut Stang, stellvertretender Kassierer Annette Merkel. Vergnügungsauschuss und Pressewart: Jürgen Stang, Kassenrevisor: Frank Brunisch und Roland Gattig. Jürgen Stang, der nicht mehr für das Präsidentenamt kandidierte wurde zum Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglied ernannt. zg

Jürgen Stang berichtete von den karnevalistischen Veranstaltungen. So waren bei der Ordensmatinee 20 Vereine anwesend, darunter das Prinzenpaar der Stadt Mannheim und der Kurpfalz mit Gefolge, die sich bei der KCG sehr wohl fühlten. Der Versuch, eine Veranstaltung am „Schmutzigen Donnerstag“ für das reifere Publikum zu gestalten zeigte sich als erfolgreich.