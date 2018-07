Anzeige

Ketsch.„Zu Gast im charmanten Wien“ war das Motto des Jahresausflugs der Hausfrauengemeinschaft Ketsch. Vorsitzende Ingrid Maldet empfing die Mitglieder und Freunde der Reise und wünschte allen ein paar unbeschwerte Tage.

Nach der Mittagspause in Röhrnbach ging es weiter, bis die Gruppe am Abend das Hotel in der österreichischen Hauptstadt erreichte. Am nächsten Tag hieß es: Wien entdecken! Bei einer Stadtrundfahrt und Führung entlang der Ringstraße sahen die Mitreisenden zahlreiche imposante Prachtbauten. Die Staatsoper das prächtige Kunsthistorische Museum, die Hofburg, das Parlament, das Rathaus und das Burgtheater beeindruckten die Gruppe.

Am dritten Tag ging’s in die Wachau, einem Landstrich, in und um das Tal der Donau, rund 80 Kilometer von Wien entfernt. In Melk – herrlich gelegen hoch über der Donau – besuchten die Kurpfälzer das Benediktinerstift und die Stadt. Entlang des Flusses führte die Tour weiter in das berühmte Weindorf Dürnstein. Dort schlenderte die Reisegruppe durch die engen Gassen.