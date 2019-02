Kalorien der Linzer Torte haben keine Chance

KETSCH.Beim Altennachmittag im Haus der Begegnung wurde neben heißem Kaffee auch leckere Linzer Torte serviert. Heide Marie Zielke, assistiert von Hedwig Warnemann, ließ anschließend den Kalorien mit sieben Übungen keine Chance.

Den meisten Senioren war „Sitztanzen” fremd, und sie waren gespannt, was da auf sie zukommen wird. „Sitztanz kombiniert rhythmische Gymnastik mit Tanzelementen, bringt den ganzen Körper in Bewegung“, erläuterte Übungsleiterin Heide Marie Zielke.

Und sie ergänzte: „Tanzen im Sitzen spricht Menschen jeder Altersgruppe an, die in ihren Bewegungen eingeschränkt sind. Jeder bringt sich nach seinen Fähigkeiten ein. Auch Rollstuhlfahrer können sich daran beteiligen.“ Die Bewegungen leisten einen Beitrag zur Gesundheit und können bei Funktionsstörungen das Wiedererlangen von Fähigkeiten unterstützen. Mit musikalischer Untermalung trainiert der Sitztanz zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, das Gleichgewicht, die Atmung, die Beweglichkeit, das Gedächtnis, die Konzentration, die Reaktion und die Links-Rechts-Koordination. Die überwiegend ehrenamtlichen Sitztanzleiterinnen werden durch Tanzpädagogen und Physiotherapeuten in rund zwei Jahren in Theorie und Praxis mit einer Zertifikatsprüfung ausgebildet.

Für Spitzen und Hacken

Die Senioren rückten ihre Stühle vom Tisch und verschafften sich Arm- und Beinfreiheit, bevor die erste Übung für Schultern, Arme und Hände startete. Sie legten die Hände zusammen, bewegten sich rhythmisch mehrmals nach rechts und links, Richtung Boden, zur Mitte und hoch über den Kopf. Weiter wurden die Beine gestreckt, die Füße bekamen allerhand für Spitzen und Hacken zu tun. Nach der Melodie „Tanze Samba mit mir“ gerieten nach Anleitung die Wirbelsäule in Rotation, ebenso Hüfte, Arme und Beine wurden gefordert.

„Dschingis Khan“ forderte rhythmisches Klatschen kreuzend und geradeaus auf die Knie, und auch die Arme gerieten tüchtig in Bewegung. Mit Knien, Fußspitzen, Armen und Händen erlebten sie „Eine Nacht in Monte Carlo“. Allerlei Handbewegungen, Kopfnicken nach rechts und links, Klatschen auf die Knie und über den Kopf, dann noch Tippen aller Finger auf die Daumen erfolgten im Charleston-Rhythmus.

Bei „Küss mich, halt mich, lieb mich“ wurden Tüchlein in alle Richtungen geschwenkt, bevor die „Wilderer“ mit „Horrido“ im Walzertakt zur Pirsch einluden. „Wir haben tanzend einen Beitrag für unsere Gesundheit geleistet“, sagten die Senioren unisono zum Dank.

