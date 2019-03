Kandidaten werten Ideen aus

Ketsch.Um das Wahlprogramm der nächsten fünf Jahre auf eine neue Art und Weise zu erarbeiten, trafen sich die CDU-Gemeinderatskandidaten und Parteimitglieder im Gasthaus „Zur Schützengilde“. Einbezogen wurden neben den zahlreichen Ideen der Teilnehmer auch Ideen der Bürger, die an der Aktion „Ihre Idee für Ketsch“ teilgenommen haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die erarbeiteten Ergebnisse werden auf der nächsten Mitgliederversammlung der Christdemokraten im April zum offiziellen Wahlprogramm gekürt und dann in der Wahlbroschüre, im Internet und den sozialen Medien den Ketschern vollumfänglich vorgestellt. Dabei steht die Zukunft mit einer guten Kommunalpolitik bis 2024 im Fokus. Einleitend stellte dazu der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat, Thomas Franz, die Ergebnisse der Bürgerbefragung vor. Er betonte: „Wir haben 6000 Postkarten verteilt und so möglichst jedem Ketscher die Möglichkeit geboten, unser Wahlprogramm mitzugestalten. Die Rückmeldungen zeigen: Wir haben vieles in den vergangenen Jahren richtig gemacht. Künftig müssen wir besonders bei großen Projekten sicherstellen, dass die Baustellen zügig abgeschlossen werden.“

Vier Arbeitsgruppen

Die gesammelten Ideen nahmen die Kandidaten mit in die vier Arbeitsgruppen „Finanzen“, „Bau und Umwelt“, „Soziales, Familien und Vereine“ sowie „Ortsentwicklung und Infrastruktur“. Dort wurde mit viel Engagement am Wahlprogramm gearbeitet. Dieses wird abschließend der Mitgliederversammlung zum Beschluss vorgelegt, die dann den heißen Wahlkampf bis zum Wahltermin am 26. Mai einläutet.

Michael Kapp, CDU-Vorsitzender (Listenplatz 2), stellte noch die Bilanz der vergangenen fünf Jahre vor: „Unsere Ziele, die wir uns 2014 gesetzt haben, konnten wir umsetzen. Unser Neubaugebiet Fünfvierteläcker ist ein voller Erfolg. Beim Verkauf der gemeindeeignen Grundstücke haben wir erstens Grundstücksspekulationen einen Riegel vorgeschoben und zweitens Familien durch einen Preisnachlass unterstützt.“

Ferner betonte Michael Kapp die Erfolge des Projektes Verbundstandort mit Aldi und Rewe und der Ortskernsanierung, bei der die Bürger bei Sanierungen vom Land und der Gemeinde bezuschusst wurden. „Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel investiert, um die Attraktivität unserer Gemeinde zu erhalten und auszubauen“, fasste Michael Kapp zusammen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019