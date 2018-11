Kaninchen aller Rassen

Ketsch.Der Kleintierzuchtverein C 102 lädt am heutigen Samstag zur großen Kreiskaninchenschau auf sein Gelände in der Seestraße 130 ein. Der Ketscher Verein ist mit der Durchführung der Schau vom Kreisverband der Kleintierzüchter Schwetzingen betraut worden. Diese Aufgabe habe der Verein gerne übernommen, da es den Mitgliedern die Möglichkeit gebe, das schöne Hobby der Bevölkerung näherzubringen, teilt der Kleintierzuchtverein mit.

Es werden rund 130 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbenschläge vorgestellt. Die Aussteller der umliegenden Kreisvereine werden sich in der Enderlegemeinde im gesunden Konkurrenzkampf mit anderen Züchtern messen. Dem besten Aussteller in den einzelnen Rassen und Farbenschläge ist der Kreismeistertitel gewiss.

Die Kreiskaninchenschau ist in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.11.2018