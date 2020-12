Ich liebe Plätzchen – vor allem die selbst gemachten. Durch einen Plätzchenteller kann ich mich mit wachsender Begeisterung kulinarisch durcharbeiten und auch selbst knete ich gerne Teig, um die Versuchungen der Vorweihnachtszeit herzustellen.

Jedes Jahr, natürlich mit einer Punktlandung vor dem ersten Advent, wird man auf der Suche nach Rezeptideen überall fündig. Schaue ich mich allerdings im Familien- und Freundeskreis um, sind es doch meist die Klassiker, die auf dem Teller landen. Ohne Buttergebäck oder Vanillekipferl geht es selten, auch Spritzgebackenes hat oft einen Stammplatz auf der Plätzchenetagere.

Dazwischen mischen sich ab und an Modesorten, die schon im nächsten Jahr gar nicht mehr modern sind. So waren es bei mir in diesem Jahr Oreo-Kekse, die sich zwischen die Klassiker legten. Ob ich die nächstes Jahr wieder backe? Ich denke nicht. Sie sind lecker, keine Frage, aber der „Kick“ des Neuen, der ist nun verwirkt und vielleicht deshalb fliegen sie schneller wieder aus meiner persönlichen Hitliste als sie drin waren – das würde einem Vanillekipferl nie passieren.

Was neben den Plätzchenklassikern auf den Weihnachtstellern bestimmt auch längst ein Klassiker zur Adventszeit ist? Die wohl am meisten gestellte Frage bei jedem Adventskaffee: Kann ich das Rezept haben.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.12.2020