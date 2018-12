Kappenstein will offenere Debattenkultur

Ketsch.Jürgen Kappenstein ist seit zwölf Jahren Bürgermeister in Ketsch. Wir trafen den Rathauschef an neutraler Stelle „Zwischen den Engeln“ in Speyer auf ein Bier. Im Interview spricht der 54-Jährige über seine Vision von der Enderlegemeinde, aber auch über Privates und über die AfD.

Herr Kappenstein, zum Warmwerden entscheiden Sie sich bitte für einen von zwei Begriffen, die ich Ihnen

