Kappenstein: Wir sind keine Waldbesitzgemeinde

Ketsch.Symbolisch für die rund 50 000 Bäume, die noch im laufenden Jahr in den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises gepflanzt werden sollen, werden der Präsident des Gemeindetages, Roger Kehle, Landrat Stefan Dallinger und der Vorsitzende des Gemeindetags im Rhein-Neckar-Kreis, der Bürgermeister der Gemeinde Heddesheim Michael Kessler, am Freitag, 6. März, auf dem Areal der Klima Arena in Sinsheim gemeinsam einen Baum pflanzen.

Alle 54 kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises beteiligen sich an der Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Wo in der Enderlegemeinde allerdings 1000 Bäume in die Höhe sprießen wollen, stellte sich dabei als Frage. Und Bürgermeister Jürgen Kappenstein antwortete: „Wir können Bäume ersetzen, aber keine 1000 Bäume pflanzen. Wir sind keine Waldbesitzgemeinde.“ Für Gemeinden, die keinen Wald besitzen und keine Flächen, um 1000 Bäume zu pflanzen, sich aber dennoch beteiligen wollten, bietet eine Gemeinschaftskasse die Chance: „Wir beteiligen uns mit 4 Euro je Baum, also mit 4000 Euro“, sagte Bürgermeister Kappenstein. Ganz ohne Bäume steht Brühl aber nicht da. Der Wald auf der Rheininsel gehört nämlich dem Land.

Zusätzliches Kohlendioxid binden

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hatte bei seiner Landesvorstandssitzung im September 2019 in Bad Mergentheim die Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ ins Leben gerufen. Deren Ziel ist es 2020 landesweit in tausend Städten und Gemeinden je tausend neue Bäume zu pflanzen. Damit wollten die Kommunen nicht nur über Klimaschutz reden, sondern auch einen aktiven und nachhaltigen Beitrag leisten, hieß es zum Start der Aktion. Nach der Berechnung des Gemeindetags bedeuteten 1000 mal 1000, also eine Million neuer Bäume eine jährliche Kohlendioxid-Bindung von 4300 Tonnen zusätzlich. Im Kampf gegen die Erderwärmung spielen Wälder eine wichtige Rolle. Denn Bäume nehmen große Mengen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre auf, wobei sie den enthaltenen Kohlenstoff für ihr Wachstum benötigen. mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.03.2020